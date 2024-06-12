Нідерланди розглядають можливість передати Україні додаткові Patriot
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що її країна розглядає поставку Україні додаткової системи ППО Patriot.
Джерело: Оллонгрен в інтерв’ю "Європейській правді"
Деталі: Оллонгрен зазначила, що Нідерланди зараз обговорюють із партнерами, що у допомозі Україні потрібно робити більше, ніж досі.
Вона підкреслила, що її країна бере участь у "коаліції винищувачів", у "коаліції дронів", а також працює із союзниками над постачанням Patriot.
"Потрібно посилити українське ППО. Тому ми також розглядаємо можливість передати вам додаткові Patriot", – сказала вона.
За словами міністерки, усі проєкти з підтримки України вже у роботі, і вони збережуться й за нового уряду, який невдовзі прийде до влади.
Нагадаємо:
- У травні Німеччина повідомила про початок навчань українського екіпажу на третій системі ППО Patriot, яку отримає Київ.
- Крім того, президент США Джо Байден, за даними ЗМІ, схвалив передачу ще однієї ракетної системи Patriot Україні.
Дивіться повне інтерв'ю з Кайсою Оллонгрен на Youtube-каналі "ЄвроПравди"