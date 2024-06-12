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Нідерланди розглядають можливість передати Україні додаткові Patriot

Сергій Сидоренко, Христина БондарєваСереда, 12 червня 2024, 10:41
Нідерланди розглядають можливість передати Україні додаткові Patriot

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що її країна розглядає поставку Україні додаткової системи ППО Patriot.

Джерело: Оллонгрен в інтерв’ю "Європейській правді"

Деталі: Оллонгрен зазначила, що Нідерланди зараз обговорюють із партнерами, що у допомозі Україні потрібно робити більше, ніж досі.

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Вона підкреслила, що її країна бере участь у "коаліції винищувачів", у "коаліції дронів", а також працює із союзниками над постачанням Patriot.

"Потрібно посилити українське ППО. Тому ми також розглядаємо можливість передати вам додаткові Patriot", – сказала вона.

За словами міністерки, усі проєкти з підтримки України вже у роботі, і вони збережуться й за нового уряду, який невдовзі прийде до влади. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

Дивіться повне інтерв'ю з Кайсою Оллонгрен на Youtube-каналі "ЄвроПравди"

Теми: ППОНідерландиУкраїна
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