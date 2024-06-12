Нідерланди розглядають можливість передати Україні додаткові Patriot

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що її країна розглядає поставку Україні додаткової системи ППО Patriot.

Джерело: Оллонгрен в інтерв’ю "Європейській правді"

Деталі: Оллонгрен зазначила, що Нідерланди зараз обговорюють із партнерами, що у допомозі Україні потрібно робити більше, ніж досі.

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Вона підкреслила, що її країна бере участь у "коаліції винищувачів", у "коаліції дронів", а також працює із союзниками над постачанням Patriot.

"Потрібно посилити українське ППО. Тому ми також розглядаємо можливість передати вам додаткові Patriot", – сказала вона.

За словами міністерки, усі проєкти з підтримки України вже у роботі, і вони збережуться й за нового уряду, який невдовзі прийде до влади.

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Нагадаємо:

У травні Німеччина повідомила про початок навчань українського екіпажу на третій системі ППО Patriot, яку отримає Київ.

Крім того, президент США Джо Байден, за даними ЗМІ, схвалив передачу ще однієї ракетної системи Patriot Україні.

Дивіться повне інтерв'ю з Кайсою Оллонгрен на Youtube-каналі "ЄвроПравди"