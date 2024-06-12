Нидерланды рассматривают возможность передать Украине дополнительные Patriot
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна рассматривает поставку Украине дополнительной системы ПВО Patriot.
Источник: Оллонгрен в интервью "Европейской правде"
Детали: Оллонгрен отметила, что Нидерланды сейчас обсуждают с партнерами, что в помощи Украине нужно делать больше, чем до сих пор.
Она подчеркнула, что ее страна участвует в "коалиции истребителей", в "коалиции дронов", а также работает с союзниками над поставкой Patriot.
"Нужно усилить украинское ПВО. Поэтому мы также рассматриваем возможность передать вам дополнительные Patriot", – сказала она.
По словам министра, все проекты по поддержке Украины уже в работе, и они сохранятся и при новом правительстве, которое вскоре придет к власти.
Напомним:
- В мае Германия сообщила о начале учений украинского экипажа на третьей системе ПВО Patriot, которую получит Киев.
- Кроме того, президент США Джо Байден, по данным СМИ, одобрил передачу еще одной ракетной системы Patriot Украине.
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