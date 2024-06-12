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Нидерланды рассматривают возможность передать Украине дополнительные Patriot

Сергей Сидоренко, Кристина БондареваСреда, 12 июня 2024, 10:41
Нидерланды рассматривают возможность передать Украине дополнительные Patriot

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна рассматривает поставку Украине дополнительной системы ПВО Patriot.

Источник: Оллонгрен в интервью "Европейской правде"

Детали: Оллонгрен отметила, что Нидерланды сейчас обсуждают с партнерами, что в помощи Украине нужно делать больше, чем до сих пор.

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Она подчеркнула, что ее страна участвует в "коалиции истребителей", в "коалиции дронов", а также работает с союзниками над поставкой Patriot.

"Нужно усилить украинское ПВО. Поэтому мы также рассматриваем возможность передать вам дополнительные Patriot", – сказала она.

По словам министра, все проекты по поддержке Украины уже в работе, и они сохранятся и при новом правительстве, которое вскоре придет к власти. 

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Напомним: 

  • В мае Германия сообщила о начале учений украинского экипажа на третьей системе ПВО Patriot, которую получит Киев.
  • Кроме того, президент США Джо Байден, по данным СМИ, одобрил передачу еще одной ракетной системы Patriot Украине.

Смотрите полное интервью с Кайсой Оллонгрен на Youtube-канале "ЕвроПравды"

Темы: ПВОНидерландыУкраина
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