Головнокомандувач ЗСУ: Потрібно змінити оборонну та наступальну психологію

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, що Силам оборони необхідно досягти переваги над противником, зменшити втрати, а головне — змінити оборонну та наступальну психологію, що буде важливим кроком на шляху до Перемоги.

Джерело: Сирський в соцмережах

Пряма мова: "В цих умовах для нас дуже важливе утримання займаних рубежів та позицій, не допущення прориву оборони, максимальне знищення живої сили та техніки ворога.

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Нам необхідно добитися переваги над противником, зменшити втрати, а головне, змінити оборонну та наступальну психологію, що буде важливим кроком на шляху до нашої Перемоги!".

Деталі: Для цього, за словами головкома, військове керівництво зосереджує зусилля на підвищенні якості проведення занять з підрозділами, які проходять бойове злагодження, в ході яких відпрацьовуються питання боротьби з дронами противника та захист від них, пересування на полі бою, користування засобами РЕБ, евакуація поранених та багато інших питань, які актуальні в умовах сучасного бою.

"Тільки технологічна перевага та навченість військ забезпечать нам успіх на полі бою!", – додав Сирський.