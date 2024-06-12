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Главнокомандующий ВСУ: Нужно изменить оборонительную и наступательную психологию

Валентина РоманенкоСреда, 12 июня 2024, 11:13
Главнокомандующий ВСУ: Нужно изменить оборонительную и наступательную психологию
СЫРСКИЙ. ФОТО ИЗ ЕГО FACEBOOK

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил, что Силам обороны необходимо достичь преимущества над противником, уменьшить потери, а главное - изменить оборонительную и наступательную психологию, что будет важным шагом на пути к Победе.

Источник: Сырский в соцсетях

Прямая речь: "В этих условиях для нас очень важно удержание занимаемых рубежей и позиций, не допущение прорыва обороны, максимальное уничтожение живой силы и техники врага.

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Нам необходимо добиться преимущества над противником, уменьшить потери, а главное, изменить оборонительную и наступательную психологию, что будет важным шагом на пути к нашей Победе!".

Детали: Для этого, по словам главкома, военное руководство сосредоточивает усилия на повышении качества проведения занятий с подразделениями, которые проходят боевое слаживание, в ходе которых отрабатываются вопросы борьбы с дронами противника и защита от них, передвижение на поле боя, пользование средствами РЭБ, эвакуация раненых и многие другие вопросы, которые актуальны в условиях современного боя.

"Только технологическое преимущество и обученность войск обеспечат нам успех на поле боя!", - добавил Сырский.

Темы: Сырскийвойна
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