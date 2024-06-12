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Оккупанты отчитались о новых "национализациях" в Крыму: среди них недвижимость Яценюка и Джамалы

Роман ПетренкоСреда, 12 июня 2024, 11:23
Оккупанты отчитались о новых национализациях в Крыму: среди них недвижимость Яценюка и Джамалы
российские оккупанты в Крыму, иллюстративное фото: тасс

Оккупанты в Крыму сообщили о новых кражах недвижимости украинцев, среди которых активы экс-премьера Арсения Яценюка и победительницы "Евровидения" 2016 года певицы Сусаны Джамаладиновой, а также активы "Киевгорстроя".

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на оккупационные "власти"

Детали: По словам россиян, в число активов Яценюка, которые национализировали в Крыму, попали учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте, рассказал РИА Новости Константинов.

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Кроме того, под национализацию попала собственность Джамалы – по словам оккупантов, украдены движимое и недвижимое имущество, а также 2 земельных участка в Алуште.

Также в поселке Ливадия на южном берегу Крыма "национализирована" квартира семьи политика Виталия Хомутынника, бывший член "Партии регионов" и соглава группы "Возрождение"

Также украдено имущество семьи экс-народного депутата Украины Лидии Котеляк ("Батькивщина"), Центр дельфинотерапии в Алуште (бенефициар - депутат Броварской районной рады Киевской области), активы холдинговой компании "Киевгорстрой", парк-отель "Порто Маре" (учредитель гражданин Украины Вадим Вайспапир).

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Собственностью оккупантов также стало имущество частной компании "Ялтинская киностудия", отель "Бристоль" в Ялте, "Платинум банк".

Темы: КрымоккупацияРосcияЯценюк
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