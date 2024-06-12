Прикордонники філігранно знищили у повітрі ворожий дрон-розвідник

Прикордонники показали, як за допомогою FPV-дрона вдалось знищити в повітрі російський безпілотник типу "Zala", який намагався здійснити розвідувальну операцію на Півдні України.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Події розгортались 10 червня. Надвечір прикордонники Одеського загону помітили ворожу "пташку".

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Використовуючи FPV-дрон, бійці ДПСУ хутко визначили місце знаходження та напрямок руху російського дрона типу "крило" та філігранно ліквідували його в повітрі.

Дослівно: "Завдяки високому професіоналізму та швидкій реакції, оператори ударних дронів знищили ворожий об’єкт та запобігли можливим наслідкам його дій. В результаті безпілотник, втративши своє крило, впав у поле, не виконавши свою місію".