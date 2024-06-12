Пограничники филигранно уничтожили в воздухе вражеский дрон-разведчик

Пограничники показали, как с помощью FPV-дрона удалось уничтожить в воздухе российский беспилотник типа "Zala", который пытался осуществить разведывательную операцию на Юге Украины.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: События разворачивались 10 июня. К вечеру пограничники Одесского отряда заметили вражескую "птичку".

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Используя FPV-дрон, бойцы ГПСУ быстро определили место нахождения и направление движения российского дрона типа "крыло" и филигранно ликвидировали его в воздухе.

Дословно: "Благодаря высокому профессионализму и быстрой реакции, операторы ударных дронов уничтожили вражеский объект и предотвратили возможные последствия его действий. В результате беспилотник, потеряв свое крыло, упал в поле, не выполнив свою миссию".