Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

Пограничники филигранно уничтожили в воздухе вражеский дрон-разведчик

Валентина РоманенкоСреда, 12 июня 2024, 13:13
Пограничники филигранно уничтожили в воздухе вражеский дрон-разведчик
скриншот

Пограничники показали, как с помощью FPV-дрона удалось уничтожить в воздухе российский беспилотник типа "Zala", который пытался осуществить разведывательную операцию на Юге Украины.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: События разворачивались 10 июня. К вечеру пограничники Одесского отряда заметили вражескую "птичку".

Реклама:

Используя FPV-дрон, бойцы ГПСУ быстро определили место нахождения и направление движения российского дрона типа "крыло" и филигранно ликвидировали его в воздухе.

Дословно: "Благодаря высокому профессионализму и быстрой реакции, операторы ударных дронов уничтожили вражеский объект и предотвратили возможные последствия его действий. В результате беспилотник, потеряв свое крыло, упал в поле, не выполнив свою миссию".

Темы: Пограничная службабеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству

фотоВ Киеве "устал" еще один мост

фотоРоссийские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали

Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание

Все новости...
Пограничная служба
У границы с Венгрией нашли брошенное авто: группа украинцев могла сбежать через дыру в заборе
В туристических районах Прикарпатья усиленно работают пограничники – в ГПСУ объяснили почему
"Стальные" пограничники отминусовали комплекс "Муром" на Харьковщине
Последние новости
01:20
Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ
00:48
обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"
00:40
Будущее в стиле Илона Маска и анимация, что может вызвать тревожность. Интервью режиссера Жереми Перина
00:26
Белый дом подтвердил разрешение бить по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине – СМИ
00:11
Создает уют практически из ничего: как девушка из Крыма помогает обустроить старые дома на Черниговщине
00:04
Евро-2024Шотландия и Швейцария сыграли вничью во 2 туре Евро-2024
23:49
Новости экономики 19 июня: обвал пешеходного моста в Киеве, новые санкции ЕС против РФ
23:34
Генштаб: Враг значительно активизировал усилия на Краматорском направлении
23:15
Гендиректор МАГАТЭ назвал своевременными намерения построить новые блоки на Хмельницкой АЭС
23:01
Россияне обстреляли Торецк, Роскошное и Железное в Донецкой области – один погибший и двое раненых
Все новости...
Реклама:
Реклама: