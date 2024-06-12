Росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури в Запоріжжі

Російські війська у середу вдень вдарили по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджень зазнав один з об'єктів критичної інфраструктури міста.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у соцмережах

Деталі: Близько 13:00 у середу Федоров повідомив про вибух у Запоріжжі, а за три години додав, що "ворог поцілив в один із об'єктів критичної інфраструктури".

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За словами очільника області, внаслідок удару є пошкодження, але, на щастя, минулося без постраждалих.

Інших подробиць чиновник не дає.

Що передувало: Тиждень тому Запоріжжя атакували ворожі "Шахеди".