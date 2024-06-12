Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

Россияне попали в объект критической инфраструктуры в Запорожье

Евгений КизиловСреда, 12 июня 2024, 15:37
Россияне попали в объект критической инфраструктуры в Запорожье
иллюстративное фото от Getty Images

Российские войска в среду днем ударили по Запорожью, в результате чего повреждения получил один из объектов критической инфраструктуры города.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в соцсетях

Детали: Около 13:00 в среду Федоров сообщил о взрыве в Запорожье, а через три часа добавил, что "враг попал в один из объектов критической инфраструктуры".

Реклама:

По словам главы области, в результате удара есть повреждения, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Других подробностей чиновник не дает.

Что предшествовало: Неделю назад Запорожье атаковали вражеские "Шахеды".

Темы: Запорожьеобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству

фотоВ Киеве "устал" еще один мост

фотоРоссийские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали

Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание

Все новости...
Запорожье
В Запорожье застрелили чиновника горсовета, который заявлял о давлении со стороны главы ОВА
СМИ: Запорожье атаковали "Шахеды", в городе раздался взрыв
СБУ задержала агента ФСБ, который готовил теракты против военных ТЦК в Запорожье
Последние новости
01:20
Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ
00:48
обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"
00:40
Будущее в стиле Илона Маска и анимация, что может вызвать тревожность. Интервью режиссера Жереми Перина
00:26
Белый дом подтвердил разрешение бить по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине – СМИ
00:11
Создает уют практически из ничего: как девушка из Крыма помогает обустроить старые дома на Черниговщине
00:04
Евро-2024Шотландия и Швейцария сыграли вничью во 2 туре Евро-2024
23:49
Новости экономики 19 июня: обвал пешеходного моста в Киеве, новые санкции ЕС против РФ
23:34
Генштаб: Враг значительно активизировал усилия на Краматорском направлении
23:15
Гендиректор МАГАТЭ назвал своевременными намерения построить новые блоки на Хмельницкой АЭС
23:01
Россияне обстреляли Торецк, Роскошное и Железное в Донецкой области – один погибший и двое раненых
Все новости...
Реклама:
Реклама: