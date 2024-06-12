Россияне попали в объект критической инфраструктуры в Запорожье
Среда, 12 июня 2024, 15:37
Российские войска в среду днем ударили по Запорожью, в результате чего повреждения получил один из объектов критической инфраструктуры города.
Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в соцсетях
Детали: Около 13:00 в среду Федоров сообщил о взрыве в Запорожье, а через три часа добавил, что "враг попал в один из объектов критической инфраструктуры".
Реклама:
По словам главы области, в результате удара есть повреждения, но, к счастью, обошлось без пострадавших.
Других подробностей чиновник не дает.
Что предшествовало: Неделю назад Запорожье атаковали вражеские "Шахеды".