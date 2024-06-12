Россияне попали в объект критической инфраструктуры в Запорожье

Российские войска в среду днем ударили по Запорожью, в результате чего повреждения получил один из объектов критической инфраструктуры города.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в соцсетях

Детали: Около 13:00 в среду Федоров сообщил о взрыве в Запорожье, а через три часа добавил, что "враг попал в один из объектов критической инфраструктуры".

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По словам главы области, в результате удара есть повреждения, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Других подробностей чиновник не дает.

Что предшествовало: Неделю назад Запорожье атаковали вражеские "Шахеды".