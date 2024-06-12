Пашинян каже, що Вірменія вийде з ОДКБ

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна вийде з Організації договору про колективну безпеку – де-факто контрольованого Росією військового альянсу.

Джерело: Пашинян під час виступу в парламенті 12 червня, цитує "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн"

Деталі: На питання про можливість виходу з ОДКБ Пашинян сказав, що деякі його члени не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом із Азербайджаном".

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"Ми вийдемо (з ОДКБ. – ред.), ми ухвалимо рішення", – додав прем'єр Вірменії, не уточнивши, коли такий крок буде ухвалений.

При цьому Пашинян наголосив, що Єреван не має наміру повертатись в ОДКБ: "Думаєте, повернемось назад? Ні, іншого шляху немає. Не турбуйтеся, назад не повернемося".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Нікол Пашинян не вперше критикує альянс під де-факто проводом Москви. Минулого місяця він заявив, що щонайменш дві держави-учасниці Організації договору колективної безпеки фактично допомагали Азербайджану з підготовкою до війни проти Вірменії, яка почалась у 2020 році. Журналістам пізніше натякнули, що йдеться про Росію та Білорусь.

На початку травня Вірменія заявила, що надалі не буде брати участі у фінансуванні діяльності ОДКБ.

Про останні події у Вірменії читайте у статті: Чи зупинять протести розворот Єревана на Захід.