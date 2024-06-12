Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Пашинян каже, що Вірменія вийде з ОДКБ

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 12 червня 2024, 16:18
Пашинян каже, що Вірменія вийде з ОДКБ
Нікол Пашинян. фото Getty Images

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна вийде з Організації договору про колективну безпеку – де-факто контрольованого Росією військового альянсу.

Джерело: Пашинян під час виступу в парламенті 12 червня, цитує "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн"

Деталі: На питання про можливість виходу з ОДКБ Пашинян сказав, що деякі його члени не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом із Азербайджаном".

Реклама:

"Ми вийдемо (з ОДКБ. – ред.), ми ухвалимо рішення", – додав прем'єр Вірменії, не уточнивши, коли такий крок буде ухвалений.

При цьому Пашинян наголосив, що Єреван не має наміру повертатись в ОДКБ: "Думаєте, повернемось назад? Ні, іншого шляху немає. Не турбуйтеся, назад не повернемося".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Нікол Пашинян не вперше критикує альянс під де-факто проводом Москви. Минулого місяця він заявив, що щонайменш дві держави-учасниці Організації договору колективної безпеки фактично допомагали Азербайджану з підготовкою до війни проти Вірменії, яка почалась у 2020 році. Журналістам пізніше натякнули, що йдеться про Росію та Білорусь.
  • На початку травня Вірменія заявила, що надалі не буде брати участі у фінансуванні діяльності ОДКБ.

Про останні події у Вірменії читайте у статті: Чи зупинять протести розворот Єревана на Захід.

Теми: ВірменіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: У Польщі погіршується ставлення до українських біженців

"Схеми" показали супутникові знімки палаючої нафтобази у Ростовській області РФ після атаки БпЛА

У середу графіки відключень світла знову діятимуть протягом усієї доби

The New York Times написало про зростаючий тиск та політичне втручання у роботу ЗМІ в Україні

Кабмін звільнив Найєма з посади голови Агентства відновлення

Рада дозволила фінансувати підрозділи Сил оборони з місцевих бюджетів

Усі новини...
Вірменія
Протестували через домовленості з Азербайджаном: У Єревані затримали майже 30 людей
Росія відкликала свого посла у Вірменії для консультацій
Вірменія відмовилась давати гроші ОДКБ
Останні новини
23:14
Дружина казахського опозиціонера вважає, що до замаху на нього причетний президент Казахстану
22:53
ЄВРО-2024Путін ху**о: на російському телебаченні показали відому кричалку у виконанні грузинських фанатів
22:40
Збитки "Енергоатома" через окупацію ЗАЕС перевищують 210 мільярдів
22:36
тестЯкий їстівний продукт першим виростили за межами Землі? Що ви знаєте про діяльність людини у космосі
22:28
Синєгубов: У Вовчанську цілодобово точаться вуличні бої
22:23
ЄВРО-2024Португалець Пепе став найбільш віковим гравцем, який грав на ЧЄ
22:17
Роспатент РФ зареєстрував товарний знак Jagermeister - росЗМІ
22:06
У Росії завели понад 10 тисяч кримінальних справ за відмову від служби в армії – ЗМІ
22:05
У Братиславі сотні людей вийшли на вулиці проти обмеження громадянських прав
21:46
відео19-річний Арда Гюлер з Туреччини забив поки що найкращий гол Євро-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: