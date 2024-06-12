Пашинян говорит, что Армения выйдет из ОДКБ
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации договора о коллективной безопасности - де-факто контролируемого Россией военного альянса.
Источник: Пашинян во время выступления в парламенте 12 июня, цитирует "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн"
Детали: На вопрос о возможности выхода из ОДКБ Пашинян сказал, что некоторые его члены не выполнили договорных обязательств и "спланировали войну против нас вместе с Азербайджаном".
"Мы выйдем (из ОДКБ. - ред.), мы примем решение", - добавил премьер Армении, не уточнив, когда такой шаг будет принят.
При этом Пашинян подчеркнул, что Ереван не намерен возвращаться в ОДКБ: "Думаете, вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся".
Предыстория:
- Никол Пашинян не впервые критикует альянс под де-факто руководством Москвы. В прошлом месяце он заявил, что как минимум два государства-участника Организации договора коллективной безопасности фактически помогали Азербайджану с подготовкой к войне против Армении, которая началась в 2020 году. Журналистам позже намекнули, что речь идет о России и Беларуси.
- В начале мая Армения заявила, что в дальнейшем не бует участвовать в финансировании деятельности ОДКБ.