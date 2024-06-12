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Росія вдарила по Кривому Рогу: щонайменше 9 загиблих та 29 поранених

Роман ПетренкоСереда, 12 червня 2024, 17:36
Росія вдарила по Кривому Рогу: щонайменше 9 загиблих та 29 поранених
фото: МВС

Росія вдень 12 червня завдала ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині, відомо про 29 поранених людину і 9 загиблих.

Джерело: Зеленський у Facebook, глава МВС Ігор Клименко у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Щодня й щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО.

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Ракетний удар росіян по Кривому Рогу. На цей момент 11 поранених людей і 6 загиблих.

Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх".

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Деталі: Вдень 12 червня Повітряні сили повідомили про проліт швидкої цілі у бік Кривого Рогу.

Пізніше місцева влада повідомила про удар по місту, але не повідомляли подробиці.

Оновлено: Пізніше в МВС розповіли, що кількість загиблих зросла до 8 осіб.

Постраждала щонайменше 21 людина, серед травмованих – двоє дітей. Ще 4 осіб вважаються зниклими безвісти.

Ворог завдав ракетного удару по житловій забудові міста.

Оновлено о 19:13: У Офісі генпрокурора повідомили, що кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу збільшилася до 9. Поранено 29 людей, серед них 5 – діти.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Оновлено о 22:23: Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи завершили. 

Теми: Кривий Рігракетний ударвійна
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