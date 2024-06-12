Россия ударила по Кривому Рогу: по меньшей мере 9 погибших и 29 раненых

Россия днем 12 июня нанесла ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине, известно о 29 раненных и 9 погибших.

Источник: Зеленский в Facebook, глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Ежедневно и ежечасно российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО.

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Ракетный удар россиян по Кривому Рогу. На данный момент 11 раненых людей и 6 погибших.

Современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, наших городов, наших позиций. И мы максимально нуждаемся в них".

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Детали: Днем 12 июня Воздушные силы сообщили о пролете быстрой цели в сторону Кривого Рога.

Позже местные власти сообщили об ударе по городу, но не сообщали подробности.

Обновлено: Позже в МВД рассказали, что количество погибших возросло до 8 человек.

Пострадал по меньшей мере 21 человек, среди травмированных - двое детей. Еще 4 человека считаются пропавшими без вести.

Враг нанес ракетный удар по жилой застройке города.

Обновлено в 19:13: В Офисе генпрокурора сообщили, что количество погибших в результате вражеской атаки по Кривому Рогу увеличилось до 9. Ранены 29 человек, среди них 5 - дети.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Обновлено в 22:23: Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что аварийно-спасательные работы завершились.