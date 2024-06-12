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США та Україна підпишуть угоду щодо безпеки 13 червня, відомі деталі - ЗМІ

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСереда, 12 червня 2024, 17:59
США та Україна підпишуть угоду щодо безпеки 13 червня, відомі деталі - ЗМІ
фото: ОП

США та Україна, як очікується, підпишуть двосторонній безпековий договір у кулуарах саміту "Групи семи" в Італії в четвер, 13 червня – як і попередні аналогічні домовленості, угода не передбачатиме ратифікації.

Джерело: CNN з посиланням на поінформованих співрозмовників, "Європейська правда"

Деталі: За інформацією CNN, безпекова угода зобов'язуватиме США протягом 10 років продовжувати навчання українських збройних сил, розширювати співпрацю у виробництві озброєнь і військової техніки, продовжувати надавати військову допомогу і посилювати обмін розвідданими.

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У межах угоди США пообіцяють провести консультації з Україною одразу після майбутнього нападу з боку Росії, щоб визначити подальші кроки. Як і в інших угодах, там не буде зобов’язання про взаємну оборону на кшталт колективної безпеки НАТО.

Безпекова угода між США та Україною, повідомили джерела CNN, не міститиме конкретних грошових зобов'язань щодо підтримки оборони України.

Водночас у додатку до угоди буде викладено, як адміністрація Джо Байдена планує працювати з Конгресом США над виконанням зобов'язань у сфері безпеки, зокрема щодо довгострокового фінансування для підтримки оборони України.

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Співрозмовники CNN також вказали, що безпековий договір США та України буде так званою виконавчою угодою, яка не передбачає ратифікації і яка "не обов'язкова для виконання будь-яким майбутнім президентом".

Напередодні Білий дім підтвердив зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського на саміті G7 в Італії.

ЗМІ вже повідомляли, що саме там лідери можуть підписати двосторонню угоду про безпеку.

Теми: СШАмирдопомога Україні
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