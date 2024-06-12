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США и Украина подпишут соглашение по безопасности 13 июня, известны детали – СМИ

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСреда, 12 июня 2024, 17:59
США и Украина подпишут соглашение по безопасности 13 июня, известны детали – СМИ
фото: ОП

США и Украина, как ожидается, подпишут двусторонний договор по безопасности в кулуарах саммита "Группы семи" в Италии в четверг 13 июня – как и предыдущие аналогичные договоренности, соглашение не будет предусматривать ратификации.

Источник: CNN со ссылкой на информированных собеседников,  "Европейская правда"

Детали: По информации CNN, соглашение по безопасности обяжет США в течение 10 лет продолжать обучение украинских вооруженных сил, расширять сотрудничество в производстве вооружений и военной техники, продолжать оказывать военную помощь и усиливать обмен разведданными.

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В рамках соглашения США пообещают провести консультации с Украиной сразу после будущего нападения со стороны России, чтобы определить дальнейшие шаги. Как и в других соглашениях, там не будет обязательства о взаимной обороне вроде коллективной безопасности НАТО.

Соглашение по безопасности между США и Украиной, сообщили источники CNN, не будет содержать конкретных денежных обязательств по поддержке обороны Украины.

В то же время в приложении к соглашению будет изложено, как администрация Джо Байдена планирует работать с Конгрессом США над выполнением обязательств в сфере безопасности, в частности относительно долгосрочного финансирования для поддержки обороны Украины.

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Собеседники CNN также указали, что договор по безопасности США и Украины будет так называемым исполнительным соглашением, которое не предусматривает ратификации и которое "не обязательно для выполнения любым будущим президентом".

Накануне Белый дом подтвердил встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского на саммите G7 в Италии.

СМИ уже сообщали, что именно там лидеры могут подписать двустороннее соглашение о безопасности.

Темы: СШАмирпомощь Украине
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