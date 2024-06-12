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Влада Києва каже, що столиця не бачила такої зливи 30 років

Валентина РоманенкоСереда, 12 червня 2024, 18:23
Влада Києва каже, що столиця не бачила такої зливи 30 років
фото Патрульної поліції Києва

За даними столичної влади, у Києві менш ніж за добу випало понад половину місячної норми опадів.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Із ночі і станом на 15:00 середи в Києві середній рівень опадів склав 46 мм, що в кілька разів перевищує добову норму. Злива з такою кількістю опадів у столиці – вперше за останні 30 років. Про це повідомляє Укргідрометцентр, керуючись останніми оперативними даними".

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Деталі: Повідомляється, що станом на 15:00 середній рівень опадів склав 31 мм. За ніч до 6:00 випало 15 мм опадів. Загалом нічний і денний рівні складають 46 мм опадів. Нормативний обсяг опадів за місяць складає 74 мм.

Тобто 12 червня в Києві випало більше половини місячної норми, йдеться в повідомленні КМДА.

За прогнозом синоптиків, опади можуть тривати до кінця дня. Киян закликают бути обережними, за можливості залишатись у приміщеннях, не виїжджати без нагальної потреби на авто, не паркувати автомобілі біля дерев чи електроопор.

Теми: погодаКиїв
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