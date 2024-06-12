Власти Киева говорят, что столица не видела такого ливня 30 лет
По данным столичных властей, в Киеве менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков.
Источник: КГГА
Дословно: "С ночи и по состоянию на 15:00 среды в Киеве средний уровень осадков составил 46 мм, что в несколько раз превышает суточную норму. Ливень с таким количеством осадков в столице - впервые за последние 30 лет. Об этом сообщает Укргидрометцентр, руководствуясь последними оперативными данными".
Детали: Сообщается, что по состоянию на 15:00 средний уровень осадков составил 31 мм. За ночь до 6:00 выпало 15 мм осадков. В целом ночной и дневной уровни составляют 46 мм осадков. Нормативный объем осадков за месяц составляет 74 мм.
То есть 12 июня в Киеве выпало больше половины месячной нормы, говорится в сообщении КГГА.
По прогнозу синоптиков, осадки могут продолжаться до конца дня. Киевлян призывают быть осторожными, по возможности оставаться в помещениях, не выезжать без необходимости на авто, не парковать автомобили возле деревьев или электроопор.