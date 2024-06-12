Власти Киева говорят, что столица не видела такого ливня 30 лет

По данным столичных властей, в Киеве менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков.

Источник: КГГА

Дословно: "С ночи и по состоянию на 15:00 среды в Киеве средний уровень осадков составил 46 мм, что в несколько раз превышает суточную норму. Ливень с таким количеством осадков в столице - впервые за последние 30 лет. Об этом сообщает Укргидрометцентр, руководствуясь последними оперативными данными".

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Детали: Сообщается, что по состоянию на 15:00 средний уровень осадков составил 31 мм. За ночь до 6:00 выпало 15 мм осадков. В целом ночной и дневной уровни составляют 46 мм осадков. Нормативный объем осадков за месяц составляет 74 мм.

То есть 12 июня в Киеве выпало больше половины месячной нормы, говорится в сообщении КГГА.

По прогнозу синоптиков, осадки могут продолжаться до конца дня. Киевлян призывают быть осторожными, по возможности оставаться в помещениях, не выезжать без необходимости на авто, не парковать автомобили возле деревьев или электроопор.