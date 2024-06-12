Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

МИД Армении отрицает, что Пашинян говорил о выходе страны из ОДКБ

Андрей Синявский, Евгений КизиловСреда, 12 июня 2024, 18:45
МИД Армении отрицает, что Пашинян говорил о выходе страны из ОДКБ
Арарат Мирзоян. фото: Getty Images

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян утверждает, что премьер страны Никол Пашинян не говорил о выходе Еревана из военного альянса "Организация договора о коллективной безопасности", который де-факто контролируется Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на News.am

Детали: По словам главы МИД, если кто-то утверждает, что премьер заявил, что Армения выходит из ОДКБ, "то он ошибается". Он добавил, что "это очень легко доказать".

Реклама:

"Он сказал, что мы решим, когда выйдем, но назад не вернемся. Это и было сказано, не меньше, не больше", – отметил Мирзоян.

Ранее на вопрос оппозиционного депутата о возможности выхода из ОДКБ Пашинян сказал, что некоторые члены этого альянса не выполнили договорных обязательств и "спланировали войну против нас вместе с Азербайджаном".

"Мы выйдем (из ОДКБ. – Ред.), мы решим, когда", – добавил премьер Армении.

ВИДЕО ДНЯ

В прошлом месяце он заявил, что как минимум два государства-участника Организации договора коллективной безопасности фактически помогали Азербайджану с подготовкой к войне против Армении, которая началась в 2020 году.

Журналистам позже намекнули, что речь идет о России и Беларуси.

Напомним, в начале мая Армения заявила, что в дальнейшем не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ – военно-политического блока, который де-факто возглавляет Россия.

О последних событиях в Армении читайте в статье: Остановят ли протесты разворот Еревана на Запад.

Темы: АрменияРосcияОДКБ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству

фотоВ Киеве "устал" еще один мост

фотоРоссийские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали

Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание

Все новости...
Армения
Под парламентом Армении прошли антиправительственные протесты, задержаны и ранены
Пашинян говорит, что Армения выйдет из ОДКБ
Протестовали из-за договоренностей с Азербайджаном: В Ереване задержали почти 30 человек
Последние новости
01:20
Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ
00:48
обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"
00:40
Будущее в стиле Илона Маска и анимация, что может вызвать тревожность. Интервью режиссера Жереми Перина
00:26
Белый дом подтвердил разрешение бить по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине – СМИ
00:11
Создает уют практически из ничего: как девушка из Крыма помогает обустроить старые дома на Черниговщине
00:04
Евро-2024Шотландия и Швейцария сыграли вничью во 2 туре Евро-2024
23:49
Новости экономики 19 июня: обвал пешеходного моста в Киеве, новые санкции ЕС против РФ
23:34
Генштаб: Враг значительно активизировал усилия на Краматорском направлении
23:15
Гендиректор МАГАТЭ назвал своевременными намерения построить новые блоки на Хмельницкой АЭС
23:01
Россияне обстреляли Торецк, Роскошное и Железное в Донецкой области – один погибший и двое раненых
Все новости...
Реклама:
Реклама: