Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський прибув з неоголошеним візитом до Саудівської Аравії.

Джерело: AFP із посланням на місцеві державні ЗМІ, Зеленський в соцмережах

Деталі: Літак із Зеленським приземлився в місті Джидда на узбережжі Червоного моря, де його зустрічали саудівські посадовці, зокрема радник з питань національної безпеки та посол у Києві.

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Про візит повідомив і сам Зеленський.

Пряма мова: "Змістовна та енергійна зустріч із Його Високістю Спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, відзначили хорошу динаміку виконання наших попередніх домовленостей, результативну співпрацю команд. Продовжуватимемо це".

Деталі: Він додав, що також на зустрічі обговорили підготовку до Глобального саміту миру, його очікувані результати та їхню можливу імплементацію, наближення справжнього миру для України.

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Крім того, сторони обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку. "Україна вдячна Саудівській Аравії за підтримку. Цінуємо прагнення Його Високості допомогти у швидшому відновленні миру", - наголосив президент.

Зеленський перебуває з неоголошеним візитом у Саудівській Аравії. Поговорив із принцом. pic.twitter.com/U0wQ2qKKmk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 12, 2024

AFP нагадує, що Саудівська Аравія - найбільший у світі експортер нафти, який тісно співпрацює з Росією в питаннях нафтової політики і підтримує зв'язки як із Москвою, так і з Києвом після великого вторгнення РФ в Україну. При цьому саудити позиціонують себе як можливих посередників у цій війні.

Що передувало: Протягом останніх тижнів Зеленський подорожує світом, щоб заручитися підтримкою на Саміті миру, який має відбутися у Швейцарії на вихідних.

Він відвідав не лише традиційних союзників у Європейському Союзі, а й країни Близького Сходу та Азії, які мають тісніші відносини з Росією.

Раніше цього місяця український лідер відвідав Сінгапур, Філіппіни та Катар.

Очікується, що у Швейцарії зберуться представники близько 90 країн світу. Багатьох офіційних осіб Зеленський переконав взяти участь у зустрічі після особистих візитів.

Саудівська Аравія наразі не підтвердила, чи візьме участь у саміті.