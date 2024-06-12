Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Євген КізіловСереда, 12 червня 2024, 20:07
Зеленський прибув до Саудівської Аравії
Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман аль Сауд. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув з неоголошеним візитом до Саудівської Аравії.

Джерело: AFP із посланням на місцеві державні ЗМІ, Зеленський в соцмережах

Деталі: Літак із Зеленським приземлився в місті Джидда на узбережжі Червоного моря, де його зустрічали саудівські посадовці, зокрема радник з питань національної безпеки та посол у Києві.

Реклама:

Про візит повідомив і сам Зеленський.

Пряма мова: "Змістовна та енергійна зустріч із Його Високістю Спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, відзначили хорошу динаміку виконання наших попередніх домовленостей, результативну співпрацю команд. Продовжуватимемо це".

Деталі: Він додав, що також на зустрічі обговорили підготовку до Глобального саміту миру, його очікувані результати та їхню можливу імплементацію, наближення справжнього миру для України.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, сторони обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку. "Україна вдячна Саудівській Аравії за підтримку. Цінуємо прагнення Його Високості допомогти у швидшому відновленні миру", - наголосив президент.

AFP нагадує, що Саудівська Аравія - найбільший у світі експортер нафти, який тісно співпрацює з Росією в питаннях нафтової політики і підтримує зв'язки як із Москвою, так і з Києвом після великого вторгнення РФ в Україну. При цьому саудити позиціонують себе як можливих посередників у цій війні.

Що передувало: Протягом останніх тижнів Зеленський подорожує світом, щоб заручитися підтримкою на Саміті миру, який має відбутися у Швейцарії на вихідних.

Він відвідав не лише традиційних союзників у Європейському Союзі, а й країни Близького Сходу та Азії, які мають тісніші відносини з Росією.

Раніше цього місяця український лідер відвідав Сінгапур, Філіппіни та Катар.

Очікується, що у Швейцарії зберуться представники близько 90 країн світу. Багатьох офіційних осіб Зеленський переконав взяти участь у зустрічі після особистих візитів.

Саудівська Аравія наразі не підтвердила, чи візьме участь у саміті.

Теми: ЗеленськийСаудівська Аравія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
Росіяни окопуються під Вовчанськом – DeepState
Росія вдарила по Кривому Рогу: щонайменше 9 загиблих та 29 поранених
Литва передає Україні 14 БТРів
Керівництво ЗСУ зобов'язали узгоджувати тези до інтерв'ю і блогів зі Страткомом - ЗМІ
Останні новини
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
23:15
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС
23:01
Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених
22:37
"Укренерго" зменшило термін відключень світла у четвер
Усі новини...
Реклама:
Реклама: