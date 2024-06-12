Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию.

Источник: AFP со ссылкой на местные государственные СМИ, Зеленский в соцсетях

Детали: Самолет с Зеленским приземлился в городе Джидда на побережье Красного моря, где его встречали саудовские чиновники, в частности советник по вопросам национальной безопасности и посол в Киеве.

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О визите сообщил и сам Зеленский в соцсетях.

Прямая речь: "Содержательная и энергичная встреча с Его Высочеством Наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Обсудили двусторонние отношения Украины и Саудовской Аравии, отметили хорошую динамику выполнения наших предыдущих договоренностей, результативное сотрудничество команд. Будем продолжать это".

Детали: Он добавил, что также на встрече обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира, его ожидаемые результаты и их возможную имплементацию, приближение настоящего мира для Украины.

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Кроме того, стороны обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития. "Украина благодарна Саудовской Аравии за поддержку. Ценим стремление Его Высочества помочь в скорейшем восстановлении мира", - подчеркнул президент.

Зеленський перебуває з неоголошеним візитом у Саудівській Аравії. Поговорив із принцом. pic.twitter.com/U0wQ2qKKmk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 12, 2024

AFP напоминает, что Саудовская Аравия - крупнейший в мире экспортер нефти, который тесно сотрудничает с Россией в вопросах нефтяной политики и поддерживает связи как с Москвой, так и с Киевом после большого вторжения РФ в Украину. При этом саудиты позиционируют себя как возможных посредников в этой войне.

Что предшествовало: В течение последних недель Зеленский путешествует по миру, чтобы заручиться поддержкой на Саммите мира, который должен состояться в Швейцарии на выходных.

Он посетил не только традиционных союзников в Европейском Союзе, но и страны Ближнего Востока и Азии, которые имеют более тесные отношения с Россией.

Ранее в этом месяце украинский лидер посетил Сингапур, Филиппины и Катар.

Ожидается, что в Швейцарии соберутся представители около 90 стран мира. Многих официальных лиц Зеленский убедил принять участие во встрече после личных визитов.

Саудовская Аравия пока не подтвердила, примет ли участие в саммите.