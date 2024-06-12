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Генштаб: На фронті відбулось 89 боїв, найгарячіше на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникСереда, 12 червня 2024, 20:39
Генштаб: На фронті відбулось 89 боїв, найгарячіше на Покровському напрямку
Фото - 207 об 241 обр сил тро

З початку доби на фронті загальна кількість бойових зіткнень зросла до 89, найбільш активно – на Покровському.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Сьогодні на Харківському напрямку противник безуспішно намагався просунутися вперед п’ять разів. За попередньою інформацією, сьогодні ворог тут втратив понад 90 військовослужбовців. Знищено одну бойову броньовану машину, одну артсистему, п’ять одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної. Пошкоджено шість артилерійських систем, один автомобіль та шість одиниць спеціальної техніки.

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На Куп’янському напрямку окупанти активізувалися в районі Тернів. Загалом за день на напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, 5 з яких ще триває. Ворог зазнає втрат".

Деталі: На Сіверському та Краматорському напрямках кількість штурмових дій окупантів зросла до 13 і восьми відповідно. Загалом, за попередніми даними, агресор втратив на цих напрямках 73 особи загиблими та 122 - пораненими.

Найгарячішим у Генштабі називають Покровський напрямок. З 31 атаки ворога 12 іще тривають. Боєзіткнення проходять в районах Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Сокола, Новопокровська та Нетайлового.

ВІДЕО ДНЯ

На Курахівському напрямку тривають бої в районі Красногорівки.

На Придніпровському напрямку вдруге за сьогодні точаться бої в районі Кринок.

Теми: Генштаббойові діївійна
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