Генштаб: На фронте произошло 89 боев, горячее всего на Покровском направлении

С начала суток на фронте общее количество боевых столкновений возросло до 89, наиболее активно – на Покровском.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Сегодня на Харьковском направлении противник безуспешно пытался продвинуться вперед пять раз. По предварительной информации, сегодня враг здесь потерял более 90 военнослужащих. Уничтожена одна боевая бронированная машина, одна артсистема, пять единиц автомобильной техники и одна единица специальной. Повреждены. шесть артиллерийских систем, один автомобиль и шесть единиц специальной техники.

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На Купянском направлении оккупанты активизировались в районе Тернов. Всего за день на направлении произошло 12 боевых столкновений, 5 из которых еще продолжаются. Враг терпит потери".

Детали: На Северском и Краматорском направлениях количество штурмовых действий окупантов возросло до 13 и восьми соответственно. В общей сложности, по предварительным данным, агрессор потерял на этих направлениях 73 человека погибшими и 122 ранеными.

Самым горячим в Генштабе называют Покровское направление. Из 31 атаки врага 12 еще продолжаются. Боестолкновения проходят в районах Новоселовки Первой, Новоалександровки, Сокола, Новопокровска и Нетайлового.

ВИДЕО ДНЯ

На Кураховском направлении продолжаются бои в районе Красногоровки.

На Приднепровском направлении во второй раз за сегодня ведутся бои в районе Крынок.