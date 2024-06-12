Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

Генштаб: На фронте произошло 89 боев, горячее всего на Покровском направлении

Татьяна ОлейникСреда, 12 июня 2024, 20:39
Генштаб: На фронте произошло 89 боев, горячее всего на Покровском направлении
Фото - 207 об 241 обр сил тро

С начала суток на фронте общее количество боевых столкновений возросло до 89, наиболее активно – на Покровском.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Сегодня на Харьковском направлении противник безуспешно пытался продвинуться вперед пять раз. По предварительной информации, сегодня враг здесь потерял более 90 военнослужащих. Уничтожена одна боевая бронированная машина, одна артсистема, пять единиц автомобильной техники и одна единица специальной. Повреждены. шесть артиллерийских систем, один автомобиль и шесть единиц специальной техники.

Реклама:

На Купянском направлении оккупанты активизировались в районе Тернов. Всего за день на направлении произошло 12 боевых столкновений, 5 из которых еще продолжаются. Враг терпит потери".

Детали: На Северском и Краматорском направлениях количество штурмовых действий окупантов возросло до 13 и восьми соответственно. В общей сложности, по предварительным данным, агрессор потерял на этих направлениях 73 человека погибшими и 122 ранеными.

Самым горячим в Генштабе называют Покровское направление. Из 31 атаки врага 12 еще продолжаются. Боестолкновения проходят в районах Новоселовки Первой, Новоалександровки, Сокола, Новопокровска и Нетайлового.

ВИДЕО ДНЯ

На Кураховском направлении продолжаются бои в районе Красногоровки.

На Приднепровском направлении во второй раз за сегодня ведутся бои в районе Крынок.

Темы: Генштаббоевые действиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству

фотоВ Киеве "устал" еще один мост

фотоРоссийские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали

Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание

Все новости...
Генштаб
Сырский: В Волчанске противник увяз
На Харьковском направлении оккупанты атакуют в направлении Волчанска – Генштаб
На Покровском направлении Силы обороны сбили вражеский самолет – Генштаб
Последние новости
01:20
Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ
00:48
обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"
00:40
Будущее в стиле Илона Маска и анимация, что может вызвать тревожность. Интервью режиссера Жереми Перина
00:26
Белый дом подтвердил разрешение бить по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине – СМИ
00:11
Создает уют практически из ничего: как девушка из Крыма помогает обустроить старые дома на Черниговщине
00:04
Евро-2024Шотландия и Швейцария сыграли вничью во 2 туре Евро-2024
23:49
Новости экономики 19 июня: обвал пешеходного моста в Киеве, новые санкции ЕС против РФ
23:34
Генштаб: Враг значительно активизировал усилия на Краматорском направлении
23:15
Гендиректор МАГАТЭ назвал своевременными намерения построить новые блоки на Хмельницкой АЭС
23:01
Россияне обстреляли Торецк, Роскошное и Железное в Донецкой области – один погибший и двое раненых
Все новости...
Реклама:
Реклама: