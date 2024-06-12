Литва передає Україні 14 БТРів

Литва схвалила передачу українській армії 14 бронетранспортерів М113.

Джерело: литовське Міністерство оборони, пише "Європейська правда"

Деталі: Передання бронетранспортерів М113 ініціювали Міноборони та Збройні сили Литви у відповідь на прохання українського уряду до союзників допомогти Збройним Силам України у відбитті російської агресії.

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БТР покликані допомогти ЗСУ в розмінуванні та є безоплатним внеском Литви в підтримку, яку надає коаліція з розмінування на чолі з Ісландією.

"Очікується, що вантаж прибуде в Україну наприкінці цього тижня", – уточнює оборонне відомство Литви.

Наприкінці травня уряд Литви схвалив виділення 13,5 млн євро на придбання радарів повітряного спостереження, які будуть передані для коаліції з пошуку засобів протиповітряної оборони України, яку очолює Німеччина.

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Того ж місяця стало відомо, що Литва передасть Україні шість радарних систем AMBER-1800 з радіусом дії близько 350 кілометрів.