Литва передает Украине 14 БТРов

Литва одобрила передачу украинской армии 14 бронетранспортеров М113.

Источник: литовское Министерство обороны, пишет "Европейская правда"

Детали: Передачу бронетранспортеров М113 инициировали Минобороны и Вооруженные силы Литвы в ответ на просьбу украинского правительства к союзникам помочь Вооруженным Силам Украины в отражении российской агрессии.

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БТР призваны помочь ВСУ в разминировании и являются безвозмездным вкладом Литвы в поддержку, которую оказывает коалиция по разминированию во главе с Исландией.

"Ожидается, что груз прибудет в Украину в конце этой недели", – уточняет оборонное ведомство Литвы.

В конце мая правительство Литвы одобрило выделение 13,5 млн евро на приобретение радаров воздушного наблюдения, которые будут переданы для коалиции по поиску средств противовоздушной обороны Украины, которую возглавляет Германия.

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В том же месяце стало известно, что Литва передаст Украине шесть радарных систем AMBER-1800 с радиусом действия около 350 километров.