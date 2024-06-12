Троє людей постраждали через російський удар по Старому Салтову на Харківщині
Середа, 12 червня 2024, 21:59
Російська армія близько 17:00 12 червня завдала авіаудару по селищу Старий Салтів на Харківщині. У результаті цього постраждали троє людей.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 12 червня близько 17:00 ЗС РФ завдали авіаудар по селищу Старий Салтів Чугуївського району.
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Гостру реакцію на стрес отримали 67-річний чоловік та двоє жінок 61 та 59 років".
Деталі: У населеному пункті пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, ворог завдав удар авіаційним боєприпасом.