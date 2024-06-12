Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Троє людей постраждали через російський удар по Старому Салтову на Харківщині

Тетяна ОлійникСереда, 12 червня 2024, 21:59
Троє людей постраждали через російський удар по Старому Салтову на Харківщині
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російська армія близько 17:00 12 червня завдала авіаудару по селищу Старий Салтів на Харківщині. У результаті цього постраждали троє людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 12 червня близько 17:00 ЗС РФ завдали авіаудар по селищу Старий Салтів Чугуївського району.

Реклама:

Гостру реакцію на стрес отримали 67-річний чоловік та двоє жінок 61 та 59 років".

Деталі: У населеному пункті пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, ворог завдав удар авіаційним боєприпасом.

Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
Харківська область
Росіяни окопуються під Вовчанськом – DeepState
Окупанти обстріляли село Курилівка на Харківщині, постраждали дві людини
Росіяни вночі вдарили по пожежній частині на Харківщині
Останні новини
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
23:15
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС
23:01
Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених
22:37
"Укренерго" зменшило термін відключень світла у четвер
Усі новини...
Реклама:
Реклама: