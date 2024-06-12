Три человека пострадали из-за российского удара по Старому Салтову на Харьковщине

Российская армия около 17:00 12 июня нанесла авиаудара по поселку Старый Салтов в Харьковской области. В результате этого пострадали три человека.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 12 июня около 17:00 ЗС РФ нанесли авиаудар по поселку Старый Салтов Чугуевского района.

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Острую реакцию на стресс получили 67-летний мужчина и две женщины 61 и 59 лет".

Детали: В населенном пункте повреждены жилые дома. По предварительным данным, враг нанес удар авиационным боеприпасом.