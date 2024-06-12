Три человека пострадали из-за российского удара по Старому Салтову на Харьковщине
Среда, 12 июня 2024, 21:59
Российская армия около 17:00 12 июня нанесла авиаудара по поселку Старый Салтов в Харьковской области. В результате этого пострадали три человека.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 12 июня около 17:00 ЗС РФ нанесли авиаудар по поселку Старый Салтов Чугуевского района.
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Острую реакцию на стресс получили 67-летний мужчина и две женщины 61 и 59 лет".
Детали: В населенном пункте повреждены жилые дома. По предварительным данным, враг нанес удар авиационным боеприпасом.