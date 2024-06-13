Росіяни атакують на 10 напрямках, біля низки населених пунктів тривають бої − Генштаб

Протягом минулої доби окупанти атакували по всій лінії фронту, загалом відбулося 108 бойових зіткнень, тривають бої поблизу низки населених пунктів, найгарячіша обстановка на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 12 червня

Дослівно Генштаб: "Ситуація в районах бойових дій складна, втім контролюється Силами оборони України.

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Протягом доби противник завдав по території України три ракетні удари із застосуванням десяти ракет та 34 авіаційні удари із застосуванням 48 КАБів, задіяв 513 дронів-камікадзе. Здійснив 2874 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння".

Деталі: На Харківському напрямку відбулось 5 бойових зіткнень. Росіяни намагалися наблизитися до українських позицій в районах Липців, Вовчанська та Тихого, але успіху не мали.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 13. Окупанти проводили активні наступальні дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Піщаного та М’ясожарівки. Дев’ять атак завершилися невдачею для противника, тривають бої в районах Петропавлівки, Піщаного та М’ясожарівки. Ситуація контрольована.

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"За попередньою інформацією ворог втратив на Куп’янському напрямку 31 особу загиблими та пораненими і два автомобілі", − йдеться в повідомленні.

На Лиманському напрямку агресор 10 разів атакував українські позиції в районах Дружелюбівки, Тернів, Невського та Серебрянського лісу. Дев’ять атак захисники успішно відбили. Триває бій в районі Дружелюбівки.

Напружена ситуація на Сіверському напрямку. Росіяни 14 разів штурмовими діями намагалися витіснити українських захисників з оборонних позицій. В районах Спірного та Роздолівки тривають бої. Сили оборони вживають заходів, щоб не допустити просування окупантів вглиб території України.

На Краматорському напрямку зазнали невдачі 10 спроб російських окупантів просунутися поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Ситуація під контролем захисників України.

Найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку. Загарбники не полишають спроб вклинитись в українські бойові порядки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Євгенівка, Новопокровське та Новоселівка Перша.

"Ситуація загострена, боєзіткнення тривають. Російські окупанти зазнають втрат. За попередньою інформацією, протягом дня агресор втратив понад 180 осіб загиблими та пораненими. Наші оборонці знищили три гармати та п’ять автомобілів. Окрім того, пошкоджень зазнали один танк, три гармати та автомобіль противника", − наголосили у Генштабі.

На Курахівському напрямку кількість атак ворога за 12 червня збільшилась до 11. Російські загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій в районах Нетайлового, Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Напруженою залишається ситуація в районі Красногорівки, де окупанти проявляють найбільшу активність.

На Времівському напрямку 5 штурмових дій росіян поблизу Водяного та Урожайного успіху не мали.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація залишилась без суттєвих змін. Усього від початку доби окупанти намагалися 5 разів вибити українських захисників із займаних позицій в районах Малої Токмачки та Кринок. Генштаб підкреслює, що втрат позицій та територій не допущено.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

"Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдано уражень по трьох засобах ППО противника, артилерійській системі та району зосередження особового складу і військової техніки", − підсумували у Генштабі.