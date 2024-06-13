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Россияне атакуют на 10 направлениях, возле ряда населенных пунктов продолжаются бои − Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 13 июня 2024, 00:26
Россияне атакуют на 10 направлениях, возле ряда населенных пунктов продолжаются бои − Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки оккупанты атаковали по всей линии фронта, всего произошло 108 боевых столкновений, продолжаются бои вблизи ряда населенных пунктов, самая горячая обстановка на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 12 июня

Дословно Генштаб: "Ситуация в районах боевых действий сложная, впрочем, контролируется Силами обороны Украины.

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В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара с применением десяти ракет и 34 авиационных удара с применением 48 КАБов, задействовал 513 дронов-камикадзе. Осуществил 2 874 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения".

Детали: На Харьковском направлении состоялось 5 боевых столкновений. Россияне пытались приблизиться к украинским позициям в районах Липцев, Волчанска и Тихого, но успеха не имели.

На Купянском направлении количество боестолкновений увеличилось до 13. Оккупанты проводили активные наступательные действия в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосиново, Песчаного и Мясожаровки. Девять атак завершились неудачей для противника, продолжаются бои в районах Петропавловки, Песчаного и Мясожаровки. Ситуация контролируемая.

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"По предварительной информации враг потерял на Купянском направлении 31 человека погибшими и ранеными и два автомобиля", − говорится в сообщении.  

На Лиманском направлении агрессор 10 раз атаковал украинские позиции в районах Дружелюбовки, Тернов, Невского и Серебрянского леса. Девять атак защитники успешно отбили. Продолжается бой в районе Дружелюбовки.

Напряженная ситуация на Северском направлении. Россияне 14 раз штурмовыми действиями пытались вытеснить украинских защитников с оборонительных позиций. В районах Спирного и Раздоловки продолжаются бои. Силы обороны принимают меры, чтобы не допустить продвижения оккупантов вглубь территории Украины.

На Краматорском направлении потерпели неудачу 10 попыток российских оккупантов продвинуться вблизи Часового Яра, Ивановского и Андреевки. Ситуация под контролем защитников Украины.

Самой горячей остается обстановка на Покровском направлении. Захватчики не оставляют попыток вклиниться в украинские боевые порядки в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Евгеновка, Новопокровское и Новоселовка Первая.

"Ситуация обострена, боестолкновения продолжаются. Российские оккупанты несут потери. По предварительной информации, в течение дня агрессор потерял более 180 человек погибшими и ранеными. Наши защитники уничтожили три пушки и пять автомобилей. Кроме того, повреждения получили один танк, три пушки и автомобиль противника", − отметили в Генштабе.

На Кураховском направлении количество атак врага за 12 июня увеличилось до 11. Российские захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций в районах Нетайлово, Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Напряженной остается ситуация в районе Красногоровки, где оккупанты проявляют наибольшую активность.

На Времовском направлении 5 штурмовых действий россиян вблизи Водяного и Урожайного успеха не имели.

На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация осталась без существенных изменений. Всего с начала суток оккупанты пытались 5 раз выбить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Малой Токмачки и Крынок. Генштаб подчеркивает, что потерь позиций и территорий не допущено.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по трем средствам ПВО противника, артиллерийской системе и району сосредоточения личного состава и военной техники", − подытожили в Генштабе.

  

Темы: Генштабвойна
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