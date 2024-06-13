Россияне атакуют на 10 направлениях, возле ряда населенных пунктов продолжаются бои − Генштаб

За прошедшие сутки оккупанты атаковали по всей линии фронта, всего произошло 108 боевых столкновений, продолжаются бои вблизи ряда населенных пунктов, самая горячая обстановка на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 12 июня

Дословно Генштаб: "Ситуация в районах боевых действий сложная, впрочем, контролируется Силами обороны Украины.

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В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара с применением десяти ракет и 34 авиационных удара с применением 48 КАБов, задействовал 513 дронов-камикадзе. Осуществил 2 874 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения".

Детали: На Харьковском направлении состоялось 5 боевых столкновений. Россияне пытались приблизиться к украинским позициям в районах Липцев, Волчанска и Тихого, но успеха не имели.

На Купянском направлении количество боестолкновений увеличилось до 13. Оккупанты проводили активные наступательные действия в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосиново, Песчаного и Мясожаровки. Девять атак завершились неудачей для противника, продолжаются бои в районах Петропавловки, Песчаного и Мясожаровки. Ситуация контролируемая.

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"По предварительной информации враг потерял на Купянском направлении 31 человека погибшими и ранеными и два автомобиля", − говорится в сообщении.

На Лиманском направлении агрессор 10 раз атаковал украинские позиции в районах Дружелюбовки, Тернов, Невского и Серебрянского леса. Девять атак защитники успешно отбили. Продолжается бой в районе Дружелюбовки.

Напряженная ситуация на Северском направлении. Россияне 14 раз штурмовыми действиями пытались вытеснить украинских защитников с оборонительных позиций. В районах Спирного и Раздоловки продолжаются бои. Силы обороны принимают меры, чтобы не допустить продвижения оккупантов вглубь территории Украины.

На Краматорском направлении потерпели неудачу 10 попыток российских оккупантов продвинуться вблизи Часового Яра, Ивановского и Андреевки. Ситуация под контролем защитников Украины.

Самой горячей остается обстановка на Покровском направлении. Захватчики не оставляют попыток вклиниться в украинские боевые порядки в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Евгеновка, Новопокровское и Новоселовка Первая.

"Ситуация обострена, боестолкновения продолжаются. Российские оккупанты несут потери. По предварительной информации, в течение дня агрессор потерял более 180 человек погибшими и ранеными. Наши защитники уничтожили три пушки и пять автомобилей. Кроме того, повреждения получили один танк, три пушки и автомобиль противника", − отметили в Генштабе.

На Кураховском направлении количество атак врага за 12 июня увеличилось до 11. Российские захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций в районах Нетайлово, Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Напряженной остается ситуация в районе Красногоровки, где оккупанты проявляют наибольшую активность.

На Времовском направлении 5 штурмовых действий россиян вблизи Водяного и Урожайного успеха не имели.

На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация осталась без существенных изменений. Всего с начала суток оккупанты пытались 5 раз выбить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Малой Токмачки и Крынок. Генштаб подчеркивает, что потерь позиций и территорий не допущено.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по трем средствам ПВО противника, артиллерийской системе и району сосредоточения личного состава и военной техники", − подытожили в Генштабе.