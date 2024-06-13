ЄС закликав владу Грузії припинити утиски громадянського суспільства

Люди на акції проти закону про "іноагентів" у Грузії. Фото GettyImages

Європейський союз закликає грузинську владу покласти край залякуванню, погрозам та нападам на громадянське суспільство і ретельно та своєчасно розслідувати задокументовані акти насильства.

Джерело: заява речника ЄС, оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій

Дослівно з повідомлення: "Європейський Союз висловлює жаль у зв'язку зі збільшенням кількості повідомлень про залякування, погрози та фізичні напади на представників громадянського суспільства, політичних лідерів, громадських активістів та журналістів у Грузії.

Реклама:

ЄС вкотре закликає грузинську владу покласти край цим негативним явищам і ретельно та своєчасно розслідувати задокументовані акти насильства та залякування".

Деталі: ЄС закликав грузинських політиків утримуватися від використання мови, яка може ще більше розпалити крайню поляризацію в країні.

"ЄС також залишається глибоко стурбованим через поширену дезінформацію про ЄС та його цінності. Він закликає грузинську владу утримуватися від заяв, які є помилковими і не відповідають заявленим європейським прагненням Грузії, і які негативно впливають на відносини Грузії з ЄС та його державами-членами", − йдеться в заяві речника.

ВІДЕО ДНЯ

Також повідомляється, що наразі ЄС розглядає всі варіанти реагування на ухвалення закону про "прозорість іноземного впливу" та інші дії, що підривають демократію та верховенство права в Грузії.

"Ми закликаємо уряд підтвердити свою прихильність до європейського шляху. ЄС продовжує підтримувати грузинський народ і його вибір на користь демократії та європейського майбутнього Грузії", − йдеться в заяві.

Передісторія:

3 червня у Грузії завершилась процедура ухвалення широко розкритикованого закону "Про прозорість іноземного впливу", відомого як закон про "іноагентів" або "російський закон" – документ підписав спікер парламенту Шалва Папуашвілі.

Посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський заявив, що після прийняття скандального закону про "іноагентів" можуть переглянути безвізовий режим з країною.

Читайте більше про те, чи вдасться Заходу зупинити проросійський дрейф Тбілісі

Геть від ЄС: які наслідки матиме остаточна відмова грузинської влади від прозахідного курсу