Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

ЄС закликав владу Грузії припинити утиски громадянського суспільства

Ірина БалачукЧетвер, 13 червня 2024, 01:03
ЄС закликав владу Грузії припинити утиски громадянського суспільства
Люди на акції проти закону про "іноагентів" у Грузії. Фото GettyImages

Європейський союз закликає грузинську владу покласти край залякуванню, погрозам та нападам на громадянське суспільство і ретельно та своєчасно розслідувати задокументовані акти насильства.

Джерело: заява речника ЄС, оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій

Дослівно з повідомлення: "Європейський Союз висловлює жаль у зв'язку зі збільшенням кількості повідомлень про залякування, погрози та фізичні напади на представників громадянського суспільства, політичних лідерів, громадських активістів та журналістів у Грузії.

Реклама:

ЄС вкотре закликає грузинську владу покласти край цим негативним явищам і ретельно та своєчасно розслідувати задокументовані акти насильства та залякування".

Деталі: ЄС закликав грузинських політиків утримуватися від використання мови, яка може ще більше розпалити крайню поляризацію в країні.

"ЄС також залишається глибоко стурбованим через поширену дезінформацію про ЄС та його цінності. Він закликає грузинську владу утримуватися від заяв, які є помилковими і не відповідають заявленим європейським прагненням Грузії, і які негативно впливають на відносини Грузії з ЄС та його державами-членами", − йдеться в заяві речника.

ВІДЕО ДНЯ

Також повідомляється, що наразі ЄС розглядає всі варіанти реагування на ухвалення закону про "прозорість іноземного впливу" та інші дії, що підривають демократію та верховенство права в Грузії.

"Ми закликаємо уряд підтвердити свою прихильність до європейського шляху. ЄС продовжує підтримувати грузинський народ і його вибір на користь демократії та європейського майбутнього Грузії", − йдеться в заяві.

Передісторія:

  • 3 червня у Грузії завершилась процедура ухвалення широко розкритикованого закону "Про прозорість іноземного впливу", відомого як закон про "іноагентів" або "російський закон" – документ підписав спікер парламенту Шалва Папуашвілі.
  • Посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський заявив, що після прийняття скандального закону про "іноагентів" можуть переглянути безвізовий режим з країною. 

Читайте більше про те, чи вдасться Заходу зупинити проросійський дрейф Тбілісі 

Геть від ЄС: які наслідки матиме остаточна відмова грузинської влади від прозахідного курсу

Теми: ЄСГрузіяправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
ЄС
Ескалація торговельної війни: ЄС запровадить 38% мита на електромобілі з Китаю
Прем’єрка Естонії має значні шанси стати головним дипломатом ЄС – Politico
ЄС пропонує запровадити санкції проти російського "Совкомфлоту" - Bloomberg
Останні новини
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
23:15
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС
23:01
Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених
22:37
"Укренерго" зменшило термін відключень світла у четвер
Усі новини...
Реклама:
Реклама: