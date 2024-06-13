ЕС призвал власти Грузии прекратить притеснения гражданского общества

Люди на акции против закона об "иноагентах" в Грузии. Фото GettyImages

Европейский союз призывает грузинские власти положить конец запугиванию, угрозам и нападениям на гражданское общество и тщательно и своевременно расследовать задокументированные акты насилия.

Источник: заявление спикера ЕС, обнародованное на сайте Европейской службы внешних действий

Дословно из сообщения: "Европейский Союз выражает сожаление в связи с увеличением количества сообщений о запугивании, угрозах и физических нападениях на представителей гражданского общества, политических лидеров, общественных активистов и журналистов в Грузии.

Реклама:

ЕС в очередной раз призывает грузинские власти положить конец этим негативным явлениям и тщательно и своевременно расследовать задокументированные акты насилия и запугивания".

Детали: ЕС призвал грузинских политиков воздерживаться от использования языка, который может еще больше разжечь крайнюю поляризацию в стране.

"ЕС также остается глубоко обеспокоенным из-за распространенной дезинформации о ЕС и его ценностях. Он призывает грузинские власти воздерживаться от заявлений, которые являются ложными и не соответствуют заявленным европейским стремлениям Грузии, и которые негативно влияют на отношения Грузии с ЕС и его государствами-членами", − говорится в заявлении спикера.

ВИДЕО ДНЯ

Также сообщается, что сейчас ЕС рассматривает все варианты реагирования на принятие закона о "прозрачности иностранного влияния" и другие действия, подрывающие демократию и верховенство права в Грузии.

"Мы призываем правительство подтвердить свою приверженность европейскому пути. ЕС продолжает поддерживать грузинский народ и его выбор в пользу демократии и европейского будущего Грузии", − говорится в заявлении.

Предыстория:

3 июня в Грузии завершилась процедура принятия широко раскритикованного закона "О прозрачности иностранного влияния", известного как закон об "иноагентах" или "российский закон" – документ подписал спикер парламента Шалва Папуашвили.

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что после принятия скандального закона об "иноагентах" могут пересмотреть безвизовый режим со страной.

Читайте больше о том, удастся ли Западу остановить пророссийский дрейф Тбилиси

Прочь от ЕС: какие последствия будет иметь окончательный отказ грузинской власти от прозападного курса