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ЕС призвал власти Грузии прекратить притеснения гражданского общества

Ирина БалачукЧетверг, 13 июня 2024, 01:03
ЕС призвал власти Грузии прекратить притеснения гражданского общества
Люди на акции против закона об "иноагентах" в Грузии. Фото GettyImages

Европейский союз призывает грузинские власти положить конец запугиванию, угрозам и нападениям на гражданское общество и тщательно и своевременно расследовать задокументированные акты насилия.

Источник: заявление спикера ЕС, обнародованное на сайте Европейской службы внешних действий

Дословно из сообщения: "Европейский Союз выражает сожаление в связи с увеличением количества сообщений о запугивании, угрозах и физических нападениях на представителей гражданского общества, политических лидеров, общественных активистов и журналистов в Грузии.

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ЕС в очередной раз призывает грузинские власти положить конец этим негативным явлениям и тщательно и своевременно расследовать задокументированные акты насилия и запугивания".

Детали: ЕС призвал грузинских политиков воздерживаться от использования языка, который может еще больше разжечь крайнюю поляризацию в стране.

"ЕС также остается глубоко обеспокоенным из-за распространенной дезинформации о ЕС и его ценностях. Он призывает грузинские власти воздерживаться от заявлений, которые являются ложными и не соответствуют заявленным европейским стремлениям Грузии, и которые негативно влияют на отношения Грузии с ЕС и его государствами-членами", − говорится в заявлении спикера.

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Также сообщается, что сейчас ЕС рассматривает все варианты реагирования на принятие закона о "прозрачности иностранного влияния" и другие действия, подрывающие демократию и верховенство права в Грузии.

"Мы призываем правительство подтвердить свою приверженность европейскому пути. ЕС продолжает поддерживать грузинский народ и его выбор в пользу демократии и европейского будущего Грузии", − говорится в заявлении.

Предыстория:

  • 3 июня в Грузии завершилась процедура принятия широко раскритикованного закона "О прозрачности иностранного влияния", известного как закон об "иноагентах" или "российский закон" – документ подписал спикер парламента Шалва Папуашвили.
  • Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что после принятия скандального закона об "иноагентах" могут пересмотреть безвизовый режим со страной.

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Темы: ЕСГрузияправа человека
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