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Rheinmetall повідомив про розширення стратегічної співпраці з Україною

Ірина БалачукЧетвер, 13 червня 2024, 02:03
Rheinmetall повідомив про розширення стратегічної співпраці з Україною
Гендиректор Rheinmetall AG Армін Паппергер та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Фото rheinmetall.com

Німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн "Rheinmetall AG" повідомив, що підписав з Україною меморандум про розширення стратегічної співпраці, який має на меті визначити та розвинути подальші напрямки більш тісної кооперації.

Джерело: повідомлення на сайті "Rheinmetall AG"

Пряма мова гендиректора Rheinmetall AG Арміна Паппергера: "Цією угодою ми підтверджуємо наш намір продовжувати співпрацю в найближчі роки та створюємо відповідну базу. Зокрема, ми вже ведемо переговори про створення спільного підприємства з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні. Ми також хочемо передати перші бойові машини піхоти Lynx вже цього року і найближчим часом розпочати виробництво цих систем в Україні".

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Деталі: Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, який підписував мемораднум від імені України зазначив, що "українська оборонна промисловість десятиліттями перебувала в занепаді, але сьогодні вона відроджується і робить значний внесок у відновлення економіки України − в тому числі завдяки таким партнерам, як Rheinmetall".

Пряма мова Камишіна: "Ми дуже вдячні за вашу підтримку та довіру до української оборонної промисловості та наших зброярів. І, звичайно, ми поділимося з нашими партнерами отриманими уроками. Колись Україна приєднається до ЄС та НАТО − і обидві організації матимуть сильного партнера з потужною оборонною промисловістю, яка не конкурує, а доповнює. Давайте будувати арсенал вільного світу разом".

Повідомляється, що на додаток до можливих прямих поставок Rheinmetall, (ре)індустріалізація національних виробничих ноу-хау також покликана зробити значний внесок у сталу обороноздатність України в рамках співпраці.

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Концерн зазначає, що рамкова угодапро постачання кількох сотень бойових машин Lynx в Україну, яку ще належить укласти, також включатиме послуги з навчання, технічного обслуговування та ремонту.

Rheinmetall нагадав, що у лютому 2024 року обидва партнери вже заявили про свій намір виробляти шестизначну кількість 155-мм снарядів, включно з відповідними метальними зарядами. Зазначається, що Rheinmetall матиме 51% акцій у спільному підприємстві, а український партнер − 49%.

Передісторія:

  • 11 червня повідомлялося, що в Україні розпочав роботу перший спільний цех підприємства "Української оборонної промисловості" й Rheinmetall, у ньому ремонтуватимуть та вироблятимуть бронетехніку. 

Теми: НімеччинаУкраїназброя
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