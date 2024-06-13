Rheinmetall сообщил о расширении стратегического сотрудничества с Украиной

Немецкий машиностроительный и оружейный концерн "Rheinmetall AG" сообщил, что подписал с Украиной меморандум о расширении стратегического сотрудничества, который имеет целью определить и развить дальнейшие направления более тесной кооперации.

Источник: сообщение на сайте "Rheinmetall AG"

Прямая речь гендиректора Rheinmetall AG Армина Паппергера: "Этим соглашением мы подтверждаем наше намерение продолжать сотрудничество в ближайшие годы и создаем соответствующую базу. В частности, мы уже ведем переговоры о создании совместного предприятия по производству артиллерийских боеприпасов в Украине. Мы также хотим передать первые боевые машины пехоты Lynx уже в этом году и в ближайшее время начать производство этих систем в Украине".

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Детали: Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, который подписывал меморандум от имени Украины отметил, что "украинская оборонная промышленность десятилетиями находилась в упадке, но сегодня она возрождается и вносит значительный вклад в восстановление экономики Украины − в том числе благодаря таким партнерам, как Rheinmetall".

Прямая речь Камышина: "Мы очень благодарны за вашу поддержку и доверие к украинской оборонной промышленности и нашим оружейникам. И, конечно, мы поделимся с нашими партнерами полученными уроками. Когда Украина присоединится к ЕС и НАТО − обе организации будут иметь сильного партнера с мощной оборонной промышленностью, которая не конкурирует, а дополняет. Давайте строить арсенал свободного мира вместе".

Сообщается, что в дополнение к возможным прямым поставкам Rheinmetall, (ре)индустриализация национальных производственных ноу-хау также призвана внести значительный вклад в устойчивую обороноспособность Украины в рамках сотрудничества.

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Концерн отмечает, что рамочное соглашение о поставках нескольких сотен боевых машин Lynx в Украину, которое еще предстоит заключить, также будет включать услуги по обучению, техническому обслуживанию и ремонту.

Rheinmetall напомнил, что в феврале 2024 года оба партнера уже заявили о своем намерении производить шестизначное количество 155-мм снарядов, включая соответствующие метательные заряды. Отмечается, что Rheinmetall будет иметь 51% акций в совместном предприятии, а украинский партнер − 49%.

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