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Росія втручатиметься у вибори в США, щоб послабити Штати і підтримку України − Bloomberg

Ірина БалачукЧетвер, 13 червня 2024, 05:39
Росія втручатиметься у вибори в США, щоб послабити Штати і підтримку України − Bloomberg
Фото ілюстративне з usembassy.gov

Зростаюча кількість супротивників США на чолі з Росією намагаються вплинути на президентські вибори 2024 року за допомогою найманих комерційних фірм і використання генеративного штучного інтелекту, пише Bloomberg.

Джерело: Bloomberg з посиланням на американських чиновників

Дослівно видання: "За словами чиновників Офісу директора національної розвідки США, які побажали залишитися неназваними, Росія становить найсерйознішу загрозу в цьому виборчому циклі.

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Москва, ймовірно, розглядає вибори як можливість для досягнення своїх більш широких цілей, таких як підрив підтримки військових зусиль України, підрив довіри до демократичних інститутів і підрив довіри до США в більш широкому сенсі, сказали чиновники".

Деталі: Розвідувальне співтовариство очікує, що Росія скористається соціальними розбіжностями у США, в тому числі протестами в студентських містечках на підтримку палестинців у війні в Газі.

Співрозмовники видання вважають, що Іран має намір діяти як агент хаосу на виборах 2024 року, сіючи внутрішній розбрат і навіть заохочуючи насильство.

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Водночас Китай, за словами чиновників, поки що дотримується більш обережного підходу і усвідомлює потенційні наслідки від втручання у вибори.

Центр протидії зовнішньому зловмисному впливу при Офісі директора національної розвідки США, який розпочав роботу у вересні 2022 року, намагатиметься протидіяти цим загрозам за допомогою аналізу медіа. Зокрема, центр має на меті встановити, чи створюються медіа синтетичним шляхом, чи ними керують іноземні агенти.

Теми: РосіяСШАвибори
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