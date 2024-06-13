Россия будет вмешиваться в выборы в США, чтобы ослабить Штаты и поддержку Украины − Bloomberg

Растущее количество противников США во главе с Россией пытаются повлиять на президентские выборы 2024 года с помощью наемных коммерческих фирм и использования генеративного искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

Источник: Bloomberg со ссылкой на американских чиновников

Дословно издание: "По словам чиновников Офиса директора национальной разведки США, пожелавших остаться неназванными, Россия представляет самую серьезную угрозу в этом избирательном цикле.

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Москва, вероятно, рассматривает выборы как возможность для достижения своих более широких целей, таких как подрыв поддержки военных усилий Украины, подрыв доверия к демократическим институтам и подрыв доверия к США в более широком смысле, сказали чиновники".

Детали: Разведывательное сообщество ожидает, что Россия воспользуется социальными разногласиями в США, в том числе протестами в студенческих городках в поддержку палестинцев в войне в Газе.

Собеседники издания считают, что Иран намерен действовать как агент хаоса на выборах 2024 года, сея внутренний раздор и даже поощряя насилие.

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В то же время Китай, по словам чиновников, пока придерживается более осторожного подхода и осознает потенциальные последствия от вмешательства в выборы.

Сообщается, что Центр противодействия внешнему злонамеренному влиянию при Офисе директора национальной разведки США, который начал работу в сентябре 2022 года, будет пытаться противодействовать этим угрозам с помощью анализа медиа. В частности, центр имеет целью установить, создаются ли медиа синтетическим путем, или ими управляют иностранные агенты.