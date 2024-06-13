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На Київщині уже добу гасять промисловий обʼєкт, що спалахнув через атаку РФ

Анастасія ПроцЧетвер, 13 червня 2024, 07:18

На Київщині вже понад добу триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла через російську атаку в ніч на 12 червня.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "Триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії Росії".

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фото: ДСНС Київщини

Деталі:  Зазначається, що на місці працюють 249 рятувальників, 98 одиниць техніки та чотири пожежні потяги.

 
фото: ДСНС Київщини

Що передувало:

Через ворожу атаку в ніч на 12 червня на Київщині сталася пожежа на промисловому обʼєкті.

Теми: ДСНСКиївська областьпожежа
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