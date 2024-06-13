На Київщині уже добу гасять промисловий обʼєкт, що спалахнув через атаку РФ
Четвер, 13 червня 2024, 07:18
На Київщині вже понад добу триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла через російську атаку в ніч на 12 червня.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "Триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії Росії".
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Деталі: Зазначається, що на місці працюють 249 рятувальників, 98 одиниць техніки та чотири пожежні потяги.
Що передувало:
Через ворожу атаку в ніч на 12 червня на Київщині сталася пожежа на промисловому обʼєкті.