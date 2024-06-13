В Киевской области уже сутки тушат промышленный объект, вспыхнувший из-за атаки РФ
Четверг, 13 июня 2024, 07:18
В Киевской области уже более суток продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего из-за российской атаки в ночь на 12 июня.
Источник: ГСЧС Украины
Дословно: "Продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России".
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Детали: Отмечается, что на месте работают 249 спасателей, 98 единиц техники и четыре пожарных поезда.
Что предшествовало:
Из-за вражеской атаки в ночь на 12 июня в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте.