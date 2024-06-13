В Киевской области уже сутки тушат промышленный объект, вспыхнувший из-за атаки РФ

В Киевской области уже более суток продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего из-за российской атаки в ночь на 12 июня.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "Продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России".

Реклама:

ФОТО: ГСЧС КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Детали: Отмечается, что на месте работают 249 спасателей, 98 единиц техники и четыре пожарных поезда.

ФОТО: ГСЧС КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Что предшествовало:

Из-за вражеской атаки в ночь на 12 июня в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте.