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В Киевской области уже сутки тушат промышленный объект, вспыхнувший из-за атаки РФ

Анастасия ПроцЧетверг, 13 июня 2024, 07:18

В Киевской области уже более суток продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего из-за российской атаки в ночь на 12 июня.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "Продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России".

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ФОТО: ГСЧС КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Детали: Отмечается, что на месте работают 249 спасателей, 98 единиц техники и четыре пожарных поезда.

 
ФОТО: ГСЧС КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Что предшествовало:

Из-за вражеской атаки в ночь на 12 июня в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте.

Темы: ГСЧСКиевская областьпожар
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