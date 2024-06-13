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Генштаб: За добу ЗСУ знешкодили 980 окупантів, знищили 17 танків та 34 артсистем 

Анастасія ПроцЧетвер, 13 червня 2024, 07:45
Генштаб: За добу ЗСУ знешкодили 980 окупантів, знищили 17 танків та 34 артсистем 
Ілюстративне фото: Getty Images

За минулу добу Сили оборони знешкодили на полі бою 980 російських загарбників, уразили 17 танків та 34 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно склали:

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  • особовий склад ‒ близько 522810 (+980) осіб 
  • танків ‒ 7928 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15208 (+21) од,
  • артилерійських систем – 13770 (+34) од,
  • РСЗВ – 1099 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 846 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11075 (+33),
  • крилаті ракети ‒ 2285 (+5),
  • кораблі ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18794 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2294 (+4).



Теми: Генштабвтрати у війні
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