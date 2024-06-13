Генштаб: За добу ЗСУ знешкодили 980 окупантів, знищили 17 танків та 34 артсистем
Четвер, 13 червня 2024, 07:45
За минулу добу Сили оборони знешкодили на полі бою 980 російських загарбників, уразили 17 танків та 34 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно склали:
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- особовий склад ‒ близько 522810 (+980) осіб
- танків ‒ 7928 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15208 (+21) од,
- артилерійських систем – 13770 (+34) од,
- РСЗВ – 1099 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 846 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11075 (+33),
- крилаті ракети ‒ 2285 (+5),
- кораблі ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18794 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 2294 (+4).