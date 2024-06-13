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Генштаб: За сутки ВСУ обезвредили 980 оккупантов, уничтожили 17 танков и 34 артсистем

Анастасия ПроцЧетверг, 13 июня 2024, 07:45
Генштаб: За сутки ВСУ обезвредили 980 оккупантов, уничтожили 17 танков и 34 артсистем
Иллюстративное фото: Getty Images

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили на поле боя 980 российских захватчиков, поразили 17 танков и 34 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.24 ориентировочно составили:

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  • личный состав - около 522810 (+980) человек
  • танков - 7928 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин - 15208 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 13770 (+34) ед,
  • РСЗО - 1099 (+0) ед,
  • средства ПВО - 846 (+2) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11075 (+33),
  • крылатые ракеты - 2285 (+5),
  • корабли - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18794 (+58) ед,
  • специальная техника - 2294 (+4).

Темы: Генштабпотери в войне
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