ССО уразили рідкісну і новітню станцію зв’язку росіян

Вперше в історії війни оператори ССО уразили російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ.

Джерело: ССО

Дослівно: "Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ...

Реклама:

По ворожій цілі наші оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО. У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів".

Деталі: Відомо, що російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році.

Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.