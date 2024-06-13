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ССО поразили редкую и новейшую станцию связи россиян

Алена МазуренкоЧетверг, 13 июня 2024, 09:17
ССО поразили редкую и новейшую станцию связи россиян
скриншот

Впервые в истории войны операторы ССО поразили российскую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ.

Источник: ССО

Дословно: "Операторы 3-го полка ССО во время работы на одном из операционных направлений идентифицировали российскую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ...

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По вражеской цели наши операторы нанесли огневое поражение одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение ССО. В результате точной работы станция Р-416ГМ поражена. Поэтому нарушена связь между командным пунктом и подразделениями армии террористов".

Детали: Известно, что российская армия взяла этот комплекс на вооружение в 2018 году.

Передвижная станция разработана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях.

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Темы: ССОвойнаоружиеРосcия
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