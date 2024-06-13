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Вночі ППО знищила 4 російські дрони-шпигуни на Херсонщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 червня 2024, 10:19
Вночі ППО знищила 4 російські дрони-шпигуни на Херсонщині
ілюстрація Повітряних сил

В ніч на четвер 13 червня на Херсонщині протиповітряна оборона ліквідувала 4 розвідувальні безпілотники ворога.

Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

Дослівно: "У ніч на 13 червня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено 4 розвідувальні безпілотники на Херсонщині: по два "ZALA" та "Supercam"".

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Деталі: У Повітряних силах зазначили, що зранку 13 червня російські окупанти вкотре завдали авіаційного удару по Херсонщині із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Теми: Херсонська областьвійнаППОбезпілотники
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