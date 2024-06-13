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Ночью ПВО уничтожила 4 российских дрона-шпиона на Херсонщине

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 июня 2024, 10:19
Ночью ПВО уничтожила 4 российских дрона-шпиона на Херсонщине
иллюстрация Воздушных сил

В ночь на четверг 13 июня на Херсонщине противовоздушная оборона ликвидировала 4 разведывательных беспилотника врага.

Источник: служба связей с общественностью воздушного командования "Південь"

Дословно: "В ночь на 13 июня 2024 года противовоздушной обороной юга Украины уничтожены 4 разведывательных беспилотника на Херсонщине: по два "ZALA" и "Supercam"".

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Детали: В Воздушных силах отметили, что утром 13 июня российские оккупанты в очередной раз нанесли авиационный удар по Херсонщине с применением управляемых авиационных бомб.

Темы: Херсонская областьвойнаПВОбеспилотники
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