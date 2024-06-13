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60% українців вважають, що головна ціль РФ – геноцид і знищення нації

Альона Мазуренко Четвер, 13 червня 2024, 11:10
60% українців вважають, що головна ціль РФ – геноцид і знищення нації
УКРАЇНА, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

За результатами опитування КМІС, 60% українців вважають, що остаточна мета Росії щодо України – геноцид або ж знищення української нації. 

Джерело: опитування КМІС, проведене 16-22 травня 

Дослівно: "Більшість українців – 60% – вважають, що Росія прагне знищити українську націю (34%) або навіть здійснити фізичний геноцид більшості населення (26%). Ще 6% українців вважають, що Росія хоче підкорити всі території, хоча і лишити їм певну культурну автономію в складі Росії.

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На думку 12% українців Росія прагне змінити владу та створити маріонеткову державу, яка буде слухатися у всьому Росію.

Лише 7% українців вважають, що агресор прагне зберегти за собою вже окуповані території та насправді не претендує на всю або більшість територій України".

Деталі: Зазначається, що один з варіантів відповідей був сформульований таким чином, щоб бути наближеним до російської пропаганди, а саме – проведення "денацифікації" та демілітаризації України без посягань на незалежність України.

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Цей варіант відповіді обрали 5% респондентів.

 

Опитування проводилося упродовж 16-22 травня 2024 року Київським міжнародним інститутом соціології методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Було опитано 1067 респондентів віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах підконтрольної уряду України території.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

Теми: опитуванняРосіявійнагеноцид
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