60% украинцев считают, что главная цель РФ – геноцид и уничтожение нации

По результатам опроса КМИС, 60% украинцев считают, что окончательная цель России в отношении Украины - геноцид или уничтожение украинской нации.

Источник: опрос КМИС, проведенный 16-22 мая

Дословно: "Большинство украинцев - 60% - считают, что Россия стремится уничтожить украинскую нацию (34%) или даже осуществить физический геноцид большинства населения (26%). Еще 6% украинцев считают, что Россия хочет подчинить все территории, хотя и оставить им определенную культурную автономию в составе России.

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По мнению 12% украинцев Россия стремится сменить власть и создать марионеточное государство, которое будет слушаться во всем Россию.

Только 7% украинцев считают, что агрессор стремится сохранить за собой уже оккупированные территории и на самом деле не претендует на всю или большинство территорий Украины".

Детали: Отмечается, что один из вариантов ответов был сформулирован таким образом, чтобы быть приближенным к российской пропаганде, а именно - проведение "денацификации" и демилитаризации Украины без посягательств на независимость Украины.

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Этот вариант ответа выбрали 5% респондентов.

Опрос проводился в течение 16-22 мая 2024 года Киевским международным институтом социологии методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Было опрошено 1067 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах подконтрольной правительству Украины территории.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.