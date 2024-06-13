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WP: Трамп зможе скасувати безпекову угоду, яку планують підписати Байден і Зеленський

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцЧетвер, 13 червня 2024, 11:14
WP: Трамп зможе скасувати безпекову угоду, яку планують підписати Байден і Зеленський
Дональд Трамп. фото: Getty Images

Видання The Washington Post з посиланням на посадовців США пише, що оскільки 10-річна безпекова угода України і США, яку планують підписати Зеленський та Байден, не буде ратифікована Конгресом, то будь-який наступний президент Сполучених Штатів зможе її скасувати.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання The Washington Post

Деталі: Президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден планують у четвер підписати 10-річну угоду про безпеку, яка зобов'яже Вашингтон надати Києву широкий спектр військової допомоги.

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Угода має на меті зобов'язати майбутні адміністрації США підтримувати Україну.

Вона стане основою для довгострокових зусиль Сполучених Штатів, спрямованих на допомогу в розвитку українських збройних сил.

Водночас офіційні особи визнали, що Дональд Трамп або будь-який інший майбутній президент країни може вийти з юридично зобов'язуючої виконавчої угоди, оскільки вона не є договором і не буде ратифікована Конгресом. 

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У разі перемоги Трампа на виборах майбутнє угоди залишається неясним. 

Трамп часом висловлював скептицизм щодо підтримки України, заявляючи, що він здатний припинити війну між Росією та Україною протягом 24 годин.

Він наполягав на тому, щоб Європа взяла на себе більший фінансовий тягар підтримки Києва, але зрештою він дав сигнал про свою згоду на схвалення Конгресом допомоги Україні цієї весни.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван напередодні підтвердив, що Київ і Вашингтон у четвер, 13 червня, підпишуть двосторонню безпекову угоду.

Напередодні Білий дім підтвердив зустріч президентів США та УкраїниДжо Байдена та Володимира Зеленського на саміті G7 в Італії.

Теми: СШАБайденЗеленськийТрамп
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