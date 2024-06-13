WP: Трамп сможет отменить соглашение по безопасности, которое планируют подписать Байден и Зеленский

Издание The Washington Post со ссылкой на чиновников США пишет, что поскольку 10-летнее соглашение по безопасности Украины и США, которое планируют подписать Зеленский и Байден, не будет ратифицировано Конгрессом, то любой следующий президент Соединенных Штатов сможет его отменить.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание The Washington Post

Детали: Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден планируют в четверг подписать 10-летнее соглашение о безопасности, которое обяжет Вашингтон предоставить Киеву широкий спектр военной помощи.

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Соглашение имеет целью обязать будущие администрации США поддерживать Украину.

Оно станет основой для долгосрочных усилий Соединенных Штатов, направленных на помощь в развитии украинских вооруженных сил.

В то же время официальные лица признали, что Дональд Трамп или любой другой будущий президент страны может выйти из юридически обязывающего исполнительного соглашения, поскольку оно не является договором и не будет ратифицировано Конгрессом.

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В случае победы Трампа на выборах будущее соглашения остается неясным.

Трамп порой выражал скептицизм относительно поддержки Украины, заявляя, что он способен прекратить войну между Россией и Украиной в течение 24 часов.

Он настаивал на том, чтобы Европа взяла на себя большее финансовое бремя поддержки Киева, но в конце концов он дал сигнал о своем согласии на одобрение Конгрессом помощи Украине этой весной.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан накануне подтвердил, что Киев и Вашингтон в четверг, 13 июня, подпишут двустороннее соглашение по безопасности.

Накануне Белый дом подтвердил встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского на саммите G7 в Италии.