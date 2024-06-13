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У четвер відбулося уже майже 40 боїв на фронті, найбільше - на Курахівському напрямку

Роман ПетренкоЧетвер, 13 червня 2024, 11:29
У четвер відбулося уже майже 40 боїв на фронті, найбільше - на Курахівському напрямку
фото: генштаб

Від початку 13 червня вже відбулося 37 бойових зіткнень на фронті, загарбники здійснили 12 авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБів, а ще понад 580 разів обстріляли позиції українських військ та населені пункти.

Джерело: Генштаб

Деталі: Для порівняння, минулої доби ворог завдав 4 ракетні удари із застосуванням 11 ракет, 38 авіаударів (зокрема, скинув 56 КАБів), здійснив близько 3500 обстрілів.

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На Харківському напрямку ворог двічі безуспішно атакував позиції підрозділів Сил оборони в районах Глибокого та Тихого.

На Куп’янському напрямку російські війська один раз намагалися провести штурмові дії поблизу Стельмахівки. Зазнали невдачі та відступили. Тривають бої неподалік Синьківки та Петропавлівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку захисниками відбито атаку окупантів в районі Греківки. Втрат позицій не допущено.

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Також невдачею завершився ворожий штурм українських оборонних рубежів неподалік Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося вже п’ять бойових зіткнень. Три атаки російських окупантів успішно відбито в районі Андріївки. Два боєзіткнення тривають поблизу Іванівського. Ситуація напружена.

На Покровському напрямку ворог здійснив вже вісім спроб атакувати позиції захисників. Шість атак поблизу Новоселівки Першої та Новоолександрівки відбито. Тривають бої поблизу Калинового.

Найбільша кількість боєзіткнень від початку доби відбулась на Курахівському напрямку. Ворог наростив зусилля та намагається прорвати оборону в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. П’ять ворожих атак  успішно відбито. Сім штурмових дій ще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Оріхівському напрямку агресор двічі намагався витіснити українських воїнів із займаних позицій поблизу Малої Токмачки. Триває бій.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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