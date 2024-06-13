В четверг уже почти 40 боев произошло на фронте, больше всего - на Кураховском направлении

С начала 13 июня уже произошло 37 боевых столкновений на фронте, захватчики совершили 12 авиационных ударов с применением 17 КАБов, а еще более 580 раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты.

Источник: Генштаб

Детали: Для сравнения, за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных удара с применением 11 ракет, 38 авиаударов (в частности, сбросил 56 КАБов), совершил около 3500 обстрелов.

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На Харьковском направлении враг дважды безуспешно атаковал позиции подразделений Сил обороны в районах Глубокого и Тихого.

На Купянском направлении российские войска один раз пытались провести штурмовые действия вблизи Стельмаховки. Потерпели неудачу и отступили. Продолжаются бои неподалеку Синьковки и Петропавловки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении защитниками отражена атака оккупантов в районе Грековки. Потерь позиций не допущено.

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Также неудачей завершился вражеский штурм украинских оборонительных рубежей неподалеку Верхнекаменского на Северском направлении.

На Краматорском направлении с начала суток произошло уже пять боевых столкновений. Три атаки российских оккупантов успешно отражены в районе Андреевки. Два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского. Ситуация напряженная.

На Покровском направлении враг совершил уже восемь попыток атаковать позиции защитников. Шесть атак вблизи Новоселовки Первой и Новоалександровки отбиты. Продолжаются бои вблизи Калинового.

Наибольшее количество боестолкновений с начала суток состоялась на Кураховском направлении. Враг нарастил усилия и пытается прорвать оборону в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Пять вражеских атак успешно отбиты. Семь штурмовых действий еще продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Ореховском направлении агрессор дважды пытался вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций вблизи Малой Токмачки. Продолжается бой.