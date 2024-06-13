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Україна підпише безпекову угоду з Японією на саміті G7

Марія Ємець, Роман ПетренкоЧетвер, 13 червня 2024, 12:14
Україна підпише безпекову угоду з Японією на саміті G7
фото: ОП

У четвер 13 червня на полях саміту "Групи семи" в Італії очікується підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною та Японією – на додачу до угоди із США, про яку стало відомо раніше. 

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, "Європейська правда"

Деталі: Зеленський заявив, що очікується підписання безпекової угоди не лише із США, а й із Японією. Ці угоди завершать підписання таких двосторонніх документів з країнами G7 у продовження так званої Вільнюської декларації G7 на полях саміту НАТО про "гарантії безпеки" для України.

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"Під час зустрічей із Президентом США Джозефом Байденом і Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підпишемо двосторонні безпекові угоди. Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України", – заявив Володимир Зеленський.

Він додав подяку партнерам за віру в Україну і її шанси на перемогу. 

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван напередодні підтвердив, що Київ і Вашингтон у четвер, 13 червня, підпишуть двосторонню безпекову угоду.

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Втім, у США визнають, що потенційно будь-який наступний президент Сполучених Штатів може вийти з безпекової угоди з Україною, оскільки вона не передбачає ратифікації Конгресом. 

Теми: ЗеленськийЯпоніяформула миру
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