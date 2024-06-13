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Украина подпишет соглашение по безопасности с Японией на саммите G7

Мария Емец, Роман ПетренкоЧетверг, 13 июня 2024, 12:14
Украина подпишет соглашение по безопасности с Японией на саммите G7
фото: ОП

В четверг 13 июня на полях саммита "Группы семи" в Италии ожидается подписание двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Японией – в дополнение к соглашению с США, о котором стало известно ранее.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, "Европейская правда"

Детали: Зеленский заявил, что ожидается подписание соглашения по безопасности не только с США, но и с Японией. Эти соглашения завершат подписание таких двусторонних документов со странами G7 в продолжение так называемой Вильнюсской декларации G7 на полях саммита НАТО о "гарантиях безопасности" для Украины.

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"Во время встреч с президентом США Джозефом Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кишидой подпишем двусторонние соглашения по безопасности. Документ с Соединенными Штатами будет беспрецедентным, как и положено лидерам поддержки Украины", – заявил Владимир Зеленский.

Он добавил благодарность партнерам за веру в Украину и ее шансы на победу.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан накануне подтвердил, что Киев и Вашингтон в четверг, 13 июня, подпишут двустороннее соглашение по безопасности.

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Впрочем, в США признают, что потенциально любой следующий президент Соединенных Штатов может выйти из соглашения по безопасности с Украиной, поскольку оно не предусматривает ратификации Конгрессом.

Темы: ЗеленскийЯпонияформула мира
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